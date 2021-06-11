Жданов в розыске, «самоубийство» на Красной площади и другие новости дня

МВД объявило экс-директора ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова в федеральный розыск. Это связано с одним из уголовных дел, заведенных на него в России.

В Махачкале дагестанские и чеченские силовики ворвались в убежище для жертв домашнего насилия. Они забрали оттуда Халимат Тарамову, сбежавшую от семьи из‑за побоев на почве ее сексуальной ориентации, и насильно увезли в Чечню, где ей может грозить расправа.

Акционист Павел Крисевич имитировал самоубийство на Красной площади, выступая против ущемления свободы мнений в России. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

Минтруд предложил увеличить на 6,4% минимальный размер оплаты труда в 2022 году — до 13 617 рублей. Средний прожиточный минимум вырастет до 11 950 рублей.

Журналисты издания VTimes (признано иноагентом) планируют создать новое медиа. Они пока не знают, как будут называться, но точно на букву V.

Nexta прорекламировала канал о кибербезопасности, перечислив «3 главные ошибки Романа Протасевича». Одни пользователи соцсетей обвинили Nexta в продажности, а другие уверены, что по одному посту нельзя судить о всей редакции.

Сервисы аренды электросамокатов в Петербурге вновь заработали, но по новым правилам. Скорость движения ограничили, а в некоторых местах и вовсе запретили кататься.

Пятничные музыкальные новинки. Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi» в честь менеджера и покойного друга фронтмена Адама Левина, а Saint JHN и SZA поделились совместным синглом «Just for Me», который станет саундтреком «Космического джема-2».

В этом году «Нашествие» вновь отменили. Так распорядился Роспотребнадзор, сославшись на всплеск заражений COVID-19.

Минкульт нашел в румынской комедии «Неудачный трах, или Безумное порно» пропаганду порнографии и отказался выдать прокатное удостоверение. До этого к министерству обратился Сокуров и призвал отменить разрешительную процедуру, сравнив ее с цензурой.

«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве. Студия рассчитывает продать уже существующий контент и продюсировать новые совместные проекты.

Звезда «Звука металла» Риз Ахмед создал фонд, призванный бороться с «токсичным изображением» мусульман в фильмах. В этом году он стал номинантом на «Оскар», но «исключения не меняют правил», подчеркнул актер.

IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли. Изначально картина получила 1,2 балла из 10, а теперь ее рейтинг составляет 6,9 балла.