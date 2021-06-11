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Росстат впервые рассчитал медианную зарплату россиян за 2020 год. Она ниже средней в полтора раза 21:26
В кинотеатре «Каро Октябрь» пройдет серия паблик-токов, приуроченных к показу фильма «Ок, зумер» 20:55
Жданов в розыске, «самоубийство» на Красной площади и другие новости дня 20:30 Дайджест
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Лоскутный пиджак Эдуарда Лимонова продали на аукционе за 1,7 млн рублей 19:14
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Минкульт не выдал комедии «Неудачный трах, или Безумное порно» прокатное удостоверение 18:11
«Нашествие» перенесли на следующий год по требованию Роспотребнадзора 17:31
Наука и искусство: Политех рассказал о программе мероприятий на эти выходные 17:23
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Сокуров потребовал отменить прокатные удостоверения для фильмов. По его мнению, это цензура 16:32
Девочка в маске Гая Фокса и с поп-итом в руках стала новым мемом. Теперь о ней говорит весь интернет 16:27
Журналисты VTimes* создадут новое медиа 16:10
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Украина утвердила футбольный статус лозунга «Героям слава!», несмотря на претензии УЕФА 15:42
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Nexta прорекламировала телеграм-канал постом про ошибки Протасевича. В соцсетях начались дебаты 15:22
Риз Ахмед учредил фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман в фильмах 15:16
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Жданов в розыске, «самоубийство» на Красной площади и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:30

МВД объявило экс-директора ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова в федеральный розыск. Это связано с одним из уголовных дел, заведенных на него в России.

В Махачкале дагестанские и чеченские силовики ворвались в убежище для жертв домашнего насилия. Они забрали оттуда Халимат Тарамову, сбежавшую от семьи из‑за побоев на почве ее сексуальной ориентации, и насильно увезли в Чечню, где ей может грозить расправа.

Акционист Павел Крисевич имитировал самоубийство на Красной площади, выступая против ущемления свободы мнений в России. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

Минтруд предложил увеличить на 6,4% минимальный размер оплаты труда в 2022 году — до 13 617 рублей. Средний прожиточный минимум вырастет до 11 950 рублей.

Журналисты издания VTimes (признано иноагентом) планируют создать новое медиа. Они пока не знают, как будут называться, но точно на букву V.

Nexta прорекламировала канал о кибербезопасности, перечислив «3 главные ошибки Романа Протасевича». Одни пользователи соцсетей обвинили Nexta в продажности, а другие уверены, что по одному посту нельзя судить о всей редакции.

Сервисы аренды электросамокатов в Петербурге вновь заработали, но по новым правилам. Скорость движения ограничили, а в некоторых местах и вовсе запретили кататься.

Пятничные музыкальные новинки. Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi» в честь менеджера и покойного друга фронтмена Адама Левина, а Saint JHN и SZA поделились совместным синглом «Just for Me», который станет саундтреком «Космического джема-2».

В этом году «Нашествие» вновь отменили. Так распорядился Роспотребнадзор, сославшись на всплеск заражений COVID-19.

Минкульт нашел в румынской комедии «Неудачный трах, или Безумное порно» пропаганду порнографии и отказался выдать прокатное удостоверение. До этого к министерству обратился Сокуров и призвал отменить разрешительную процедуру, сравнив ее с цензурой.

«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве. Студия рассчитывает продать уже существующий контент и продюсировать новые совместные проекты.

Звезда «Звука металла» Риз Ахмед создал фонд, призванный бороться с «токсичным изображением» мусульман в фильмах. В этом году он стал номинантом на «Оскар», но «исключения не меняют правил», подчеркнул актер.

IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли. Изначально картина получила 1,2 балла из 10, а теперь ее рейтинг составляет 6,9 балла.

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