Собянин: ситуация с коронавирусом ухудшается, пик пандемии в Москве ожидается в июне–июле

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усугубляется. Число заболевших на ИВЛ растет.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — сказал Собянин.

По словам мэра, пик пандемии сдвинулся на июнь–июль. Ранее ожидалось, что рекордное число заболевших будет в апреле–мае, как это было в прошлом году.

Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничительные меры и требования Роспотребнадзора. Контроль за их выполнением усилят, новых ограничений не будет.

Также Собянин отметил, что почти половина москвичей уже получили иммунитет. Речь идет о тех, кто получил антитела после вакцинации или переболев COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили 5853 случая коронавируса. Всего в стране обнаружено 12 505 новых заражений. Это максимум с 22 февраля и на 806 заражений превосходит вчерашний показатель.