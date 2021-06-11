Премьера фильма «Человек, который продал свою кожу» пройдет в кинотеатре «Художественный»

Картина основана на статье The Guardian 2019 года, в которой рассказывается о мужчине, ставшем живым арт-объектом. Тим Штайнер продал свою кожу современному художнику Виму Дельвуа, а тот нанес на ему всю спину рисунок, состоящий из популярных татуировок. После смерти Штайнера его кожа перейдет в коллекцию Рейнкинга как полноценное произведение искусства.

17 июня в кинотеатре «Художественный» состоится премьера картины «Человек, который продал свою кожу» с участием Моники Беллуччи . С 18 по 23 июня фильм покажут «Художественный» и «Пионер». В широкий прокат лента выйдет только 24 июня.

В фильме главного героя зовут Сэм. Он — сирийский беженец, который мечтает попасть в Европу к своей невесте и готов ради этого пойти на все. Мужчина сдает свою спину в аренду татуировщику, чтобы заработать денег.

«Фильм, поначалу прикидывающийся еще одной мигрантской драмой, оборачивается довольно дерзкой сатирой, остроумным комментарием на тему современных расовых предрассудков и эксплуатации Европой беженцев из стран „третьего мира“. Не говоря уже об издевке над блестящей нищетой современного галерейного бизнеса. Мигранту проще попасть в вожделенную Европу, не следуя изнурительным бюрократическим процедурам, а неформально продав себя с потрохами случайно подвернувшемуся арт-Мефистофелю», — поделился программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

«Человек, который продал свою кожу» был номинирован на премию «Оскар» 2021 в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Исполнитель главной роли Яхья Махайни стал лучшим актером конкурсной программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале.

Режиссером стала Каутер Бен Ханья. Также в ролях: Коэн Де Боу, Руперт Уинн-Джеймс, Марк де Панда и другие. В России картину представляет компания Ten Letters.