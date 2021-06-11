Наука и искусство: Политех рассказал о программе мероприятий на эти выходные

В эти субботу и воскресенье Политехнический музей приглашает горожан на бранч с ученым на тему высокоэффективных материалов нового поколения, лекцию для детей об использовании солнечной энергии и аудиовизуальный спектакль-экскурсию. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

12 июня, в 13.00, в «Точке кипения» пройдет лекция-обсуждение «Почему мы до сих пор не заряжаем наши телефоны от солнца?». Дети и их родители узнают от кандидата физико-математических наук Екатерины Гостевой о том, как используется солнечная энергия, и попробуют собрать из деталей лего станцию слежения за солнцем.

Попасть на беседу с физиком получится только по предварительной регистрации.

В ту же субботу Политех и Liquid Theatre приглашает детей на аудиовизуальный спектакль-экскурсию «Тася ищет ответы». Пятиклассница Тася покажет Открытую коллекцию музея и расскажет, что происходит после его закрытия. К команде экскурсоводов присоединятся профессор археологии из будущего и робот-экскурсовод Сепулька.

Путешествие по фондохранилищу музея пройдет в 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30. Зарегистрироваться можно здесь.

13 июня, в 14.00, пройдет традиционный бранч с ученым. Инженер Дарья Ловская расскажет о материалах нового поколения — аэрогелях. Участники встречи узнают о том, как снизить побочные эффекты лекарств и повысить их эффективность, возможно ли мгновенно остановить массивное кровотечение и за считанные дни восстановить кожные повреждения.

Бранч состоится в ресторане Community Moscow, а попасть на него можно по предварительной регистрации.

В 16.00 для любителей современного искусства в Открытой коллекции пройдет авторская экскурсия по выставке «Слепая зона». Молодые художники расскажут о своих проектах, опыте создания арт-объектов и внедрения инсталляций на территории действующего фондохранилища музея. Это совместный проект Политеха и Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, где затрагивают темы жизни, смерти, родины и детства.

Зарегистрироваться можно тут.