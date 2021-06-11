Сервисы аренды электросамокатов в Петербурге вновь заработали

В Петербурге после соглашения с властями вновь заработали сервисы аренды электросамокатов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщения компаний.

В Molnia написали пользователям, что уже расставляют самокаты обратно. «Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов», — сказали в компании.

Whoosh также проинформировал, что начинает работать по новым правилам — скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок.

3 июня Главное следственное управление СК по Петербургу провело обыски в компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Поводом для проверки послужили случаи наезда на людей, в результате которых пострадавшие получили травмы.

В ночь на 9 июня большинство сервисов кикшеринга в Петербурге запретили пользователям арендовать электросамокаты, а сами средства мобильности пропали с улиц города. Вечером того же дня представители сервисов договорились со Смольным о новых правилах использования электросамокатов.

Максимальную скорость ограничили до 20 км/ч. Причем на тротуарах и в местах массового скопления людей она еще ниже: 10 км/ч до 12 июля и 15 км/ч после этой даты. На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. Прокатиться на них теперь могут только совершеннолетние граждане и только поодиночке. Все электросамокаты необходимо оснастить различимой нумерацией, передней фарой и звуковым сигналом.