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Портал IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:19

Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн», который получил 1,2 балла из 10 на основе более 1500 оценок. Основными поводами для недовольства стали историческая недостоверность и темнокожая актриса в роли супруги английского короля.

IMDb не прокомментировал ситуацию с сериалом, однако негативные оценки были обнулены на фоне большого количества отзывов с минимальной отметкой. После их обнуления рейтинг «Анны Болейн» составил 6,9 балла на основе четырех тысяч пользовательских отзывов. Негативные отзывы, впрочем, оставили на сайте без изменений. Судя по ним, минимальную оценку шоу поставили 94,2% пользователей.

Вот что пишут пользователи IMDb о сериале.


  • «Пародия… исторически неточная… просто плохое шоу со всех сторон».
    pixismum
  • «Вы, должно быть, шутите! Это ужасно написанная и плохо продуманная откровенная чушь — я не могу даже вообразить, чем думали на Channel 5, когда заказывали сериал. Можете ли вы представить, какой скандал случился бы, если бы известного темнокожего сыграл белый актер? Это было бы неслыханно! Я продержался около десяти минут. Полагаю, это должна была быть остросюжетная драма, но на деле это эпический провал. 1/10».
    littleredroses
  • «Бессмысленно и оскорбительно. Я уверен, что если бы Энтони Хопкинс сыграл Нельсона Манделу или Том Круз сыграл Барака Обаму, то „проснувшемуся“ сообществу было бы что сказать по этому поводу, и оно было бы осуждено!»
    Mr_MickyKnox

Трехсерийный психологический триллер «Анна Болейн» вышел 1 июня 2021 года. Сериал рассказывает о последних месяцах жизни королевы-консорта Англии, которая пытается обеспечить будущее своей дочери и бросить вызов патриархальному обществу.

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