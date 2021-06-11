Сокуров потребовал отменить прокатные удостоверения для фильмов. По его мнению, это цензура

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с ТАСС заявил, что порядок выдачи разрешений для проката фильмов в России «по сути, является цензурой». Он предложил Минкульту отменить прокатные удостоверения, ограничившись проверкой на соответствие законодательству.

По мнению Сокурова, киноделы должны только приходить в министерство «и давать информацию, что они сделали такой‑то фильм, и все». Он убежден, что для регулирования российского кинопроката «вполне достаточно Уголовного кодекса и Роскомнадзора, которые не допустят на экраны пропаганду наркотиков или, к примеру, педофилию». Режиссер назвал прокатные удостоверения не чем иным, как «индивидуальной субъективной оценкой чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности».

В Минкультуры ответили Сокурову, что «отмена выдачи прокатных удостоверений может привести к бесконтрольному распространению нежелательного контента». В пресс-службе добавили, что документы нужны для «защиты граждан от контента, главным образом пропагандирующего терроризм, экстремизм или порнографию».

В январе Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму ученицы Сокурова «Доазув/Граница», посвященному конфликту между Ингушетией и Чечней в 2018 году. Комиссия рассмотрела в фильме Марьяны Калмыковой «материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности».