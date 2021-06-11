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Девочка в маске Гая Фокса и с поп-итом в руках стала новым мемом. Теперь о ней говорит весь интернет

Виктория Шанина
Сегодня в 16:27

В сети появилась фотография девочки, которая надела маску Гая Фокса из фильма «V значит вендетта» и взяла в руки радужный поп-ит, который недавно резко набрал популярность.

Снимок разлетелся по всем соцсетям; пользователи гадают, связан ли этот перформанс с хакерским движением и при чем тут игрушка-антистресс.

В 2015 году маска Гая Фокса начала ассоциироваться с группировкой профессиональных хакеров «Анонимус». Тогда члены преступной банды объявили войну «Исламскому государству» (организация запрещена в России) и пообещали отомстить за теракты в Париже. Однако эта история постепенно забылась.

Новая волна популярности символа хакерского движения началась совсем недавно. Но теперь фильм и компьютерные мошенники тут ни при чем — дело в роликах из тиктока, авторы которых превратили Фокса в мем.

@deniss_den

Встретили анонимуса в тц #анонимус #кристалмоёт #анонимусы #anonymous #гайфокс

♬ Cristal & МОЁТ - Morgenshtern

Подростки стали ходить в масках Гая Фокса в школу, гулять и снимать ролики в тикток. Судя по отзывам на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Aliexpress, спрос на маски действительно вырос.

Девочка в маске хакера и с поп-итом в руках разлетелась еще быстрее в сети, потому что объединила два популярных мема. Юзеры начали писать восторженные комментарии и даже рисовать арты с новой героиней соцсетей.

Теперь соцсети задаются вопросом, представляет ли эта девочка, что о ней знают тысячи пользователей и, более того, называют новым российским супергероем.

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