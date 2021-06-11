Украина утвердила футбольный статус лозунга «Героям слава!», несмотря на претензии УЕФА

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил новые футбольные символы страны. Фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» получили официальный футбольный статус. Об этом в своем фейсбуке сообщил глава комитета Андрей Павелко.

Теперь у ассоциации два герба: помимо малого в виде трезубца с надписью «Ukraine», национальная сборная может использовать большой герб — карту Украины с трезубцем в центре. Павелко отметил, что утвержденными лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!» уже много лет болельщики встречают украинских футболистов на домашних и международных матчах.

11 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро лозунг «Героям слава!». Там заявили, что сочетание двух лозунгов является явно политическим, с историческим и милитаристским значением.