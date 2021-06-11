Журналисты VTimes* создадут новое медиа

Журналисты VTimes, объявившего о закрытии из‑за признания иностранным агентом, планируют создать новое медиа. Об этом сообщается в прощальной почтовой рассылке для читателей, содержанием которой поделилась «Медуза»*.

«Надо признаться, что, несмотря на грусть и невнятные внешние обстоятельства, бросать дела мы все-таки не будем. Поэтому: не отписывайтесь от этой рассылки — и мы будем присылать вам наши статьи и мнения экспертов, но это будет новый ресурс», — написал редактор издания Кирилл Харатьян, добавив, что не знает, как будет называться новое медиа, но точно на букву V.

Один из трех редакторов VTimes, Борис Сафронов, не рассказал о конкретных деталях нового проекта, но пообещал, что он будет небольшим и без иностранного финансирования. «Повестку постараемся сохранить: экономика, финансы, бизнес, экология, образование, анализ и комментарии важных событий и трендов», — сообщил журналист. Издатель Александр Губской пока не планирует принимать участие в создании нового СМИ.

14 мая Минюст включил VTimes в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Спустя две недели редакция объявила о прекращении деятельности с 12 июня. Журналисты рассказали, что рекламодатели и партнеры ушли, а пожертвований от читателей не хватает для финансирования издания качественного медиа.

* «Медуза» и VTimes включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.