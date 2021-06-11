На ютьюб-канале «КиноТВ» появилось новое шоу «Бэд Комментс». Первой героиней стала Варвара Шмыкова

Телеканал «КиноТВ» запустил новое шоу «Бэд Комментс» на ютьюбе — первой гостьей стала российская актриса Варвара Шмыкова. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «КиноТВ».
Проект является аналогией голливудской рубрики «Bad Tweets» в ночном ток-шоу Джимми Киммела. Формат передачи очень прост: российские звезды зачитывают смешные, нелепые и отрицательные комментарии о своей работе или проектах, в которых они принимали участие.
В первом выпуске Варвара Шмыкова рассказала, что обожает Тиля Швайгера, переезжает в новую квартиру и пытается понять, почему зрители называют ее «колхозом».
«Это юмористический формат, у нас нет желания кого‑то обидеть или раскритиковать. Мы очень хотим, чтобы актеры/актрисы/режиссеры высказали все что хотите всем диванным критикам», — рассказали в пресс-службе «КиноТВ».