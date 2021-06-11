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Риз Ахмед учредил фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман в фильмах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:16

Британо-пакистанский актер и рэпер Риз Ахмед («Звук металла») стал учредителем фонда по борьбе с «токсичным изображением» мусульман в кино. Он записал видеообращение, в котором обратился к «известным мусульманам в бизнесе» с просьбой привлечь внимание к проблеме.

«Проблема искажения образа мусульман — это проблема, которую больше нельзя игнорировать», — заявил Ахмед и описал собственный опыт агрессивных допросов в аэропортах. Актер стал первым мусульманином, номинированным на «Оскар», но «прогресс, которого добиваются некоторые из нас, не дает общей картины, если большая часть мусульман на экране либо не существует, либо укоренилась в стереотипных, токсичных и двумерных изображениях».

Ахмед раскритиковал оскароносные фильмы «Снайпер», «Повелитель бури» и «Операция „Арго“», назвав их «откровенно расистскими». По его мнению, эти фильмы «демонизируют персонажей-мусульман, представляя их преступниками или жертвами насилия, недостойными сочувствия или неспособных к сочувствию». Он также сказал, что был «потрясен» репрезентацией мусульман в сериале «Пацаны», хотя шоу ему «очень понравилось». Актер отметил прорывное значение фильма «Черная пантера» и обратил внимание, что в первых же сценах мусульмане появляются в образе террористов.

Вместе с этим его продюсерская компания Left Handed Films опубликовала «План включения мусульман», основанный на исследовании о репрезентации последователей ислама в популярных фильмах.

Из 200 проанализированных фильмов (100 американских, 63 британских и 32 австралийских фильма) менее 2% говорящих ролей принадлежали мусульманам. В фильмах США и Великобритании этот показатель упал до 1,1%. 39% мусульманских персонажей из выборки оказались виновниками насилия, а 53% — жертвами. Более 58% были мигрантами или беженцами, почти 88% говорили на английском с акцентом или не говорили на нем вообще, больше 75% носили религиозную одежду.

В рамках проекта начинающим мусульманским авторам выплатят стипендии в размере 25 тыс. долларов. Их распределит консультативный комитет, куда также вошли Махершала Али, Рами Юссеф и другие актеры и комики.

Проблеме исламофобии Ахмед посвятил альбом «The Long Goodbye», выпущенный в прошлом году.

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