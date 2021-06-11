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Nexta прорекламировала телеграм-канал постом про ошибки Протасевича. В соцсетях начались дебаты

Виктория Шанина
Сегодня в 15:22

В телеграм-канале Nexta появился пост, помеченный тегом #партнерский. Авторы паблика опубликовали рекламную интеграцию канала о кибербезопасности «Эксплойт», указав на «3 главных ошибки Романа Протасевича» — экс-главреда издания.

Основной посыл сообщения связан с тем, что Протасевич мог бы избежать задержания, если бы соблюдал правила безопасности в сети — пользовался секретными чатами в телеграме, не оставлял компромат в своих гаджетах и был подписан на канал «Эксплойт».

Одни пользователи соцсетей ополчились против Nexta, обвиняя в продажности. Другие защищают издание, ведь нельзя судить обо всей редполитике канала по одному посту.

Один из хейтерских постов вызвал особенно бурное обсуждение. Девушка с ником @Francis_DeLane уверена, что Nexta – продажное СМИ, а его читатели «засоряют свои головы тонной дезинформации», хотя есть «более полезные и информативные каналы».

Следом пользовательница пояснила: «Хайпятся на аресте Ромы, будто он какой‑то левый человек… да и вообще, хайпиться на аресте политзаключенного — тот еще зашквар».

Другая пользовательница встала на сторону Nexta.

Девушка добавила, что во время белорусских митингов было много непроверенной информации из‑за большого потока новостей. Редакторы просто не успевали проверять факты и редактировать их. Зато иногда Nexta публикует эксклюзивные материалы, поэтому перейти на другие СМИ не получится.

Несмотря на весомые аргументы со стороны обоих спикеров, самая популярная реакция на пост Nexta в соцсетях – хейт.

Нашлись и те, кто в ситуации с рекламным постом Nexta увидел почву для новых мемов.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.

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