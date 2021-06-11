Nexta прорекламировала телеграм-канал постом про ошибки Протасевича. В соцсетях начались дебаты

В телеграм-канале Nexta появился пост, помеченный тегом #партнерский. Авторы паблика опубликовали рекламную интеграцию канала о кибербезопасности «Эксплойт», указав на «3 главных ошибки Романа Протасевича» — экс-главреда издания. Основной посыл сообщения связан с тем, что Протасевич мог бы избежать задержания, если бы соблюдал правила безопасности в сети — пользовался секретными чатами в телеграме, не оставлял компромат в своих гаджетах и был подписан на канал «Эксплойт». Одни пользователи соцсетей ополчились против Nexta, обвиняя в продажности. Другие защищают издание, ведь нельзя судить обо всей редполитике канала по одному посту.

Один из хейтерских постов вызвал особенно бурное обсуждение. Девушка с ником @Francis_DeLane уверена, что Nexta – продажное СМИ, а его читатели «засоряют свои головы тонной дезинформации», хотя есть «более полезные и информативные каналы». Следом пользовательница пояснила: «Хайпятся на аресте Ромы, будто он какой‑то левый человек… да и вообще, хайпиться на аресте политзаключенного — тот еще зашквар». Другая пользовательница встала на сторону Nexta.

Девушка добавила, что во время белорусских митингов было много непроверенной информации из‑за большого потока новостей. Редакторы просто не успевали проверять факты и редактировать их. Зато иногда Nexta публикует эксклюзивные материалы, поэтому перейти на другие СМИ не получится. Несмотря на весомые аргументы со стороны обоих спикеров, самая популярная реакция на пост Nexta в соцсетях – хейт.

Нашлись и те, кто в ситуации с рекламным постом Nexta увидел почву для новых мемов.