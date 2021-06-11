Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в федеральный розыск

МВД объявило бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Ивана Жданова в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Воронина.

Воронин предположил, что это связано с одним из уголовных дел в отношении Жданова. Но каким именно, пока не известно.

На экс-директора ФБК заведено в России несколько уголовных дел. Одно из них возбуждено приставами и связано с невыплатой 29 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Другое — по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан — расследует Следственный комитет. По этому делу также проходят подозреваемыми Алексей Навальный и Леонид Волков.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями, объявив, что решение вступает в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. С материалами дела не дали ознакомиться даже сотрудникам ФБК, обосновав это тем, что они содержат гостайну.

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистской организацией.