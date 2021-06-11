Появился первый трейлер геймплея «Elden Ring» от создателя «Dark Souls» и писателя Джорджа Мартина

Компания From Software показала видео с геймплеем игры «Elden Ring» в рамках Summer Game Fest. Игра, которую поклонники ждали с 2019 года, получила наконец и дату выхода: 21 января 2022 года.

«Elden Ring» — это совместный проект разработчика «Dark Souls» Хидэтаки Миядзаки и автора «Игры Престолов» Джорджа Р. Р. Мартина.

«Врывайтесь в бой, устраняйте врагов по одному с помощью стелса или даже призывайте союзников. У вас много опций, и вы решаете, как подойти к передвижению и бою. Исследуйте невероятное окружение пешком или на коне, в одиночку или по сети с другими игроками. С головой погрузитесь в мир травянистых равнин, удушающих болот, спиралевидных гор и мрачных замков в новой игре From Software», — сказано в описании игры.