Ученые в США установили, что COVID-19 может привести к развитию болезни Альцгеймера

Клиника Кливленда провела исследование и выявила механизмы, с помощью которых COVID-19 может оказывать длительное воздействие на мозг и стать причиной болезни Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

Используя искусственный интеллект, ученые изучили сходства между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и несколькими неврологическими заболеваниями. Они также проанализировали генетические факторы, которые позволяют SARS-CoV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

Исследователи обнаружили, что инфекция значительно меняет маркеры болезни Альцгеймера, участвующие в воспалении мозга, и имеет неплохие шансы преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от патогенов.

«Эти данные указывают на то, что вирус может влиять на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов головного мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера», — объяснил ведущий автор исследования Фейсюн Чен.

Ученые также обнаружили, что у людей с различной формой одного и того же гена APOE E4/E4 — самого большого генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера — снижена экспрессия генов противовирусной защиты. Это может сделать таких пациентов более восприимчивыми к COVID-19.

Доктор Чен и его команда в настоящее время работают над выявлением действенных биомаркеров и новых терапевтических мишеней для неврологических проблем, связанных с COVID-19, используя передовые технологии сетевой медицины и искусственного интеллекта. Это должно помочь выявлять пациентов с самым высоким риском неврологических осложнений от COVID-19.

В прошлом году бразильские ученые выяснили, что COVID-19 приводит к гибели нейронов в коре головного мозга. Это может стать причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрении.