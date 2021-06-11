перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Дагестане силовики ворвались в убежище для женщин. Они забрали чеченку, сбежавшую из‑за побоев Обновлено в 14:14
ioannzh/Instagram Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в федеральный розыск
Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в федеральный розыск 13:52
Появился первый трейлер геймплея «Elden Ring» от создателя «Dark Souls» и писателя Джорджа Мартина 13:30
Акционист Павел Крисевич имитировал самоубийство на Красной площади. Его задержали 13:08
«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве 12:00
Fusion Medical Animation/Unsplash В России выявили более 12 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с конца февраля
В России выявили более 12 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с конца февраля 11:31
Ученые в США установили, что COVID-19 может привести к развитию болезни Альцгеймера 11:21
Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi». Он посвящен покойному менеджеру 10:23
Хакеры взломали системы Electronic Arts и украли исходный код игрового движка 9:58
Saint JHN и SZA выпустили совместный сингл 9:22
Microids/Unsplash В сети появился трейлер игры, основанной на триллере Альфреда Хичкока «Головокружение»
В сети появился трейлер игры, основанной на триллере Альфреда Хичкока «Головокружение» 2:15
Компания Mattel выпустила кукол Барби из переработанного пластика 1:28
Патриарх Кирилл заявил, что верующие смогут проходить сквозь стены 0:21
Израиль стал первой страной в мире, где запретили продажу меха Вчера в 23:13
По мотивам «Властелина Колец» снимут аниме Вчера в 22:51
Девушка Глеба Калюжного, обвинившая его в избиениях, забрала заявление из полиции Вчера в 22:01
settlersproject/Instagram Джаз-фолк-группа Settlers выпустила альбом «У заветного столба»
Джаз-фолк-группа Settlers выпустила альбом «У заветного столба» Вчера в 21:50
Трехпалый жест из «Голодных игр» стал символом солидарности американских антиваксеров Вчера в 21:36
Manic Street Preachers выпустили клип на песню «Orwellian» Вчера в 20:53
Дело Дудя передали в суд, «Союзмультфильм» выпустил парфюм и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Отключить рекламу

Ученые в США установили, что COVID-19 может привести к развитию болезни Альцгеймера

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:21

Клиника Кливленда провела исследование и выявила механизмы, с помощью которых COVID-19 может оказывать длительное воздействие на мозг и стать причиной болезни Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

Используя искусственный интеллект, ученые изучили сходства между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и несколькими неврологическими заболеваниями. Они также проанализировали генетические факторы, которые позволяют SARS-CoV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

Исследователи обнаружили, что инфекция значительно меняет маркеры болезни Альцгеймера, участвующие в воспалении мозга, и имеет неплохие шансы преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от патогенов.

«Эти данные указывают на то, что вирус может влиять на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов головного мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера», — объяснил ведущий автор исследования Фейсюн Чен.

Ученые также обнаружили, что у людей с различной формой одного и того же гена APOE E4/E4 — самого большого генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера — снижена экспрессия генов противовирусной защиты. Это может сделать таких пациентов более восприимчивыми к COVID-19.

Доктор Чен и его команда в настоящее время работают над выявлением действенных биомаркеров и новых терапевтических мишеней для неврологических проблем, связанных с COVID-19, используя передовые технологии сетевой медицины и искусственного интеллекта. Это должно помочь выявлять пациентов с самым высоким риском неврологических осложнений от COVID-19.

В прошлом году бразильские ученые выяснили, что COVID-19 приводит к гибели нейронов в коре головного мозга. Это может стать причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрении.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить