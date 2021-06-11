Хакеры взломали системы Electronic Arts и украли исходный код игрового движка

Хакеры взломали систему одного из крупнейших в мире издателей игр — Electronic Arts. Они получили доступ к 780 гигабайтам информации, включая исходный код движка Frostbite, на котором работают серия игр Battlefield, спортивные симуляторы FIFA 21, Madden и другие. Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу компании.

Эксперт по кибербезопасности Бретт Кэллоу говорит, что исходный код может позволить разработчикам взламывать игры EA. По словам другого специалиста, Экрама Ахмеда, хакеры могут проанализировать код и найти в нем уязвимости для создания вредоносных программ.

Пресс-секретарь Electronic Arts отметил, что угрозы утечки персональных данных игроков нет. Также злоумышленники не требовали выкуп за украденную информацию, добавил он.

Компания начала расследование инцидента в сотрудничестве с экспертами и правоохранительными органами. Ее представители заверяют, что уже внесли улучшения в систему безопасности, и считают, что кибератака не скажется на их играх и бизнесе.

В начале июня стало известно о кибератаке на крупнейшую в мире мясную компанию — бразильскую JBS. Взлом приостановил работу ее мясокомбинатов в США, Австралии и Канаде. В ФБР считают, что за атакой стоят хакерские группировки REvil и Sodinokibi, которые предположительно находятся в России.