Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi». Он посвящен покойному менеджеру

Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом «Jordi». Он назван в честь покойного менеджера группы и друга детства Адама Левина.
«Мы подумали, что нет лучшей дани уважения, чем назвать альбом в честь нашего мальчика», — сказал Левин в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».
Альбом включает в себя ранее выпущенные синглы «Memories», «Nobody’s Love» и «Beautiful Mistakes» с участием американской рэперши Megan Thee Stallion. Исполнительным продюсером «Jordi» стал Джей Кэш.
Хит 2019 года «Memories» был выпущен в двух версиях: оригинальной и ускоренном ремиксе с YG и погибшим Nipsey Hussle , а «Can’t Leave You Alone» записана с покойным рэпером Juice WRLD.
«Даже в дни своего дебюта „Songs About Jane“ 2002 года Maroon 5 были инди-поп-группой, которая сильно склонилась к последнему жанру, и поэтому неудивительно, что в конце концов они превратились в один из самых надежных украшений чартовой поп-музыки», — пишет редакция NME о «Jordi».