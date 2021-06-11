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Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi». Он посвящен покойному менеджеру

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:23

Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом «Jordi». Он назван в честь покойного менеджера группы и друга детства Адама Левина.

«Мы подумали, что нет лучшей дани уважения, чем назвать альбом в честь нашего мальчика», — сказал Левин в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».

Альбом включает в себя ранее выпущенные синглы «Memories», «Nobody’s Love» и «Beautiful Mistakes» с участием американской рэперши Megan Thee Stallion. Исполнительным продюсером «Jordi» стал Джей Кэш.

Хит 2019 года «Memories» был выпущен в двух версиях: оригинальной и ускоренном ремиксе с YG и погибшим Nipsey Hussle , а «Can’t Leave You Alone» записана с покойным рэпером Juice WRLD.

«Даже в дни своего дебюта „Songs About Jane“ 2002 года Maroon 5 были инди-поп-группой, которая сильно склонилась к последнему жанру, и поэтому неудивительно, что в конце концов они превратились в один из самых надежных украшений чартовой поп-музыки», — пишет редакция NME о «Jordi».

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