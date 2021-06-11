Группа Maroon 5 выпустила альбом «Jordi». Он посвящен покойному менеджеру

Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом «Jordi». Он назван в честь покойного менеджера группы и друга детства Адама Левина.

«Мы подумали, что нет лучшей дани уважения, чем назвать альбом в честь нашего мальчика», — сказал Левин в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».

Альбом включает в себя ранее выпущенные синглы «Memories», «Nobody’s Love» и «Beautiful Mistakes» с участием американской рэперши Megan Thee Stallion. Исполнительным продюсером «Jordi» стал Джей Кэш.