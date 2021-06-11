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В сети появился трейлер игры, основанной на триллере Альфреда Хичкока «Головокружение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

В сети появился трейлер видеоигры, основанной на культовом психологическом триллере режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». Ролик опубликовали на ютьюб-канале компании Microids.

Microids разработала игру вместе со студией Pendulo, выпустившей игры «Yesterday Origins», «Runaway» и «Blacksad: Under the Skin». Новый проект под названием «Alfred Hitchcock — Vertigo» выйдет уже в 2021 году.

Сюжет игры развернется вокруг писателя Эда Миллера, который выжил в автокатастрофе в каньоне Броди в Калифорнии. В обломках машины никого не нашли, но Эд настаивает, что путешествовал с женой и дочерью. Он начинает страдать от сильного головокружения и отправляется на терапию в надежде выяснить, что же произошло.

По словам дизайнера повествования Pendulo Studios Жозе Мончана, игра была вдохновлена не только «Головокружением», но и другими картинами Хичкока — «Завороженным», «Ребеккой» и «Психо».

«Конечно, фильм Альфреда Хичкока был основным источником вдохновения — и в теме игры, ее истории и даже визуальных методах, которые мы использовали. Они явно отражают повторяющиеся кинематографические методы Хичкока», — сказал Мончан.

В игре есть оригинальная сюжетная линия об одержимости, памяти и безумии, и игроки смогут исследовать историю с точки зрения трех персонажей. Им нужно будет восстановить несколько временных линий, чтобы перепроверить факты и отличить действительность от вымысла.

«Приготовьтесь к тревожному исследованию человеческого разума: правда иногда хуже безумия», — предупреждают создатели разработки, которая выйдет в конце 2021 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

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