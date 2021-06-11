Компания Mattel выпустила кукол Барби из переработанного пластика

Коллекция называется Barbie Loves the Ocean. В ней три куклы, сделанные из 90% переработанного мусора. Кроме того, Mattel представила наборы для игр и аксессуаров Beach Shack. Все предметы также выполнены из переработанного пластика.

Компания Mattel выпустила свою первую коллекцию кукол Барби из пластика, который собрали в океане и переработали для вторичного использования. Об этом сообщил CNN .

«Чтобы действительно показать, что следующее поколение может быть каким угодно, мы должны принимать участие в защите планеты, сокращать воздействие на окружающую среду и популяризировать каждодневное экологичное поведение», — заявила старший вице-президент Mattel Лиза МакНайт.

Компания планирует к 2030 году окончательно перейти на производство из переработанного, пригодного к переработке пластика или биопластика. Из этих материалов будут выпускать не только все товары, но и их упаковку.

В мае Mattel предложила покупателям сдать старые игрушки Mattel на переработку и дальнейшее использование в новых продуктах бренда. А в прошлом году компания представила несколько товаров из биопластика, например, наборы MEGA Bloks и Nothin’ But Paper.