Патриарх Кирилл заявил, что верующие смогут проходить сквозь стены

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе проповеди на празднике Вознесения, что верующие смогут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться после второго пришествия Господа. Об этом сообщили Daily Storm и РИА «Новости».

По словам предстоятеля Русской православной церкви, тела христиан не будут подчиняться законам физики и получат возможности, имевшиеся у Иисуса Христа.

«Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения», — сказал патриарх.

«Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», — добавил священнослужитель после литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкина.

Он отметил, что мысли христиан должны устремляться за пределы человеческой жизни. «Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно», — сказал патриарх Кирилл.