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По мотивам «Властелина колец» снимут аниме

Виктория Шанина
Сегодня в 22:51

Франшиза по мотивам «Властелина колец» вернется на большие экраны в формате аниме. Картина выйдет с подзаголовком «Война Рохиррима, сообщает Deadline.

Фильм будет посвящен Хельму Молоторукому — королю государства Рохан. Именно там расположена знаменитая долина Хельмова Падь. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

© Deadline

Режиссером станет Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах»). Сценарий напишут Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз, ранее они совместно работали над веб-сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Создатели будут консультироваться с Филиппой Бойенс — сценаристкой оригинальной трилогии.

На данный момент идет отбор актеров, которые озвучат аниме. Распространением фильма по всему миру будет заниматься Warner Bros. Pictures.

Первые экранизации книг легендарной фэнтези-трилогии Джона Р.Р.Толкина «Властелин Колец» от Питера Джексона выходили в 2001–2003 годах. В 2017 году права на экранизацию «Властелина Колец» получила Amazon. Предполагается, что студия выпустит по роману Джона Рональда Руэла Толкина сериал из пяти сезонов, а также серию спин-оффов.

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