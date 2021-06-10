По мотивам «Властелина колец» снимут аниме

Фильм будет посвящен Хельму Молоторукому — королю государства Рохан. Именно там расположена знаменитая долина Хельмова Падь. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Франшиза по мотивам «Властелина колец» вернется на большие экраны в формате аниме. Картина выйдет с подзаголовком «Война Рохиррима, сообщает Deadline.

Режиссером станет Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах»). Сценарий напишут Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз, ранее они совместно работали над веб-сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Создатели будут консультироваться с Филиппой Бойенс — сценаристкой оригинальной трилогии.

На данный момент идет отбор актеров, которые озвучат аниме. Распространением фильма по всему миру будет заниматься Warner Bros. Pictures.

Первые экранизации книг легендарной фэнтези-трилогии Джона Р.Р.Толкина «Властелин Колец» от Питера Джексона выходили в 2001–2003 годах. В 2017 году права на экранизацию «Властелина Колец» получила Amazon. Предполагается, что студия выпустит по роману Джона Рональда Руэла Толкина сериал из пяти сезонов, а также серию спин-оффов.