Девушка Глеба Калюжного, обвинившая его в избиениях, забрала заявление из полиции

Визажистка Юлия Цветкова попросила полицию прекратить проверку в отношении актера Глеба Калюжного, которого она обвинила в избиениях. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на заявление девушки.

4 июня Цветкова обратилась в Калязинский отдел полиции МО МВД России «Кашинский» с жалобой на нападение со стороны Калюжного. Однако в этот же день она забрала заявление. По ее словам, конфликт был улажен.

«Прошу вас прекратить проверку по моему обращению по факту конфликта с Глебом Дмитриевичем Калюжным, так как каких‑либо телесных повреждений мне причинено не было, физической боли от его действий я не испытала. Мы с ним примирились», — говорится в документе.

Впервые о ссоре с Глебом Калюжным девушка рассказала в своем инстаграме. По ее словам, первый конфликт случился в октябре прошлого года, а затем скандалы повторялись в декабре. Юлия сказала, что после их последней ссоры она чуть не оглохла на одно ухо. Мать спросила девушку, почему в квартире сломаны межкомнатные двери и помят холодильник.