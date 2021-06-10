Джаз-фолк-группа Settlers выпустила альбом «У заветного столба»

На пластинке записаны восемь песен, в том числе — сингл «Лен», который музыканты представили в начале июня.

В альбоме только один авторский трек. Остальные песни музыканты собрали в разных регионах России: Белгородской, Курской, Свердловской, Вологодской, Архангельской, Смоленской областях и даже в Бурятии.

«Есть цикл песен из Свердловской области, называется он „У заветного столба“. У нас из него будет две песни. Так вот этот самый заветный столб — это своего рода точка отсчета. У него девки встречались с парнями, у него прощались и уходили на войну, рядом с ним шли, когда женились, когда крестили ребенка. Это о самом простом, бытовом. О том, как жили наши бабушки», — рассказала вокалистка группы Яна Шелпакова.

Settlers надеются, что их релиз поможет людям услышать и полюбить народную музыку. «Мы хотим достучаться до людей. Хотим показать им хорошую музыку, светлую музыку. И миру хотим показать, какой красивый в России фольклор и как мы умеем с ним обходиться», — добавила Яна.