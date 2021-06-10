Manic Street Preachers выпустили клип на песню «Orwellian»

Валлийская рок-группа Manic Street Preachers опубликовала клип на песню «Orwellian». Он появился на ютьюб-канале коллектива.

«Текст песни очень сильно повлиял на выбор кадров и цветовую гамму и позволил мне создать такую визуальную историю, которая отражала бы темы этой жизненно важной и убедительной песни», — сказал Эванс.

Сингл «Orwellian» предваряет грядущий альбом «The Ultra Vivid Lament», тизер которого появился на ютьюб-канале коллектива. При его продвижении, как заявили артисты, они намерены экспериментировать с видеоконтентом.

По словам Manic Street Preachers, композиция «Orwellian» определила концепцию всей новой пластинки, дата выхода которой пока неизвестна. «Афиша Daily» рассказывала о песне в материале о треках, вдохновленных творчеством Джорджа Оруэлла.