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На фестивале Signal пройдет квир-вечеринка с участием Вале Будино и Rakans

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:58

Фестиваль Signal объявил лайнап квир-вечеринки Popoff Kitchen x Signal 2021, которая состоится на танцполе Prizma в ночь с 21 на 22 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Хедлайнерами десятичасовой квир-фиесты станут итальянский диджей Вале Будино, известная как резидент берлинских клубов Griessmuehle и CockTail d’Amore, и основатель дрезденских ЛГБТКИА-вечеринок Rawmantique Rakans.

Также на площадке выступят Кирилл Шаповалов, Рома Пташенко, Санта Валентина, Sexstasy и Raumtester. Все они — завсегдатаи вечеринок Popoff Kitchen. Объединение за последние четыре года организовало в Москве более 40 мероприятий.

В прошлом году Popoff Kitchen также были представлены на Signal. В этот раз фестиваль пройдет с 19 по 22 августа. На нем, помимо Prizma, будет еще три сцены. Всего запланированы выступления более ста артистов, в том числе Shortparis, Summe of Haze, Никита Забелин, Sonja Moonear, Bruce.

Купить билеты на Signal можно на сайте. Сейчас стандартный билет на четыре дня стоит 6700 рублей, а групповой, на четырех человек, — 24 800 рублей.

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