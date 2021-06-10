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В Mutabor пройдет вечеринка LES с участием Molchat Doma и Holoherz. Она продлится 30 часов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:12

В московском клубе Mutabor 13 июня состоится вечеринка LES. Она будет длиться 30 часов. За это время на площадке выступят 18 артистов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На вечеринке выступит группа Molchat Doma. Ее шоу будет предварять пост-панк-сет от Ranishe Niyaak. Во дворе клуба сыграют Omar, Max Vaahs, Kirill Shapovalov, а также Vlada, Zots, D.A.L.I и Sofia Rodina.

«Харизма MSL сработает в альтернативном формате — Abelle, Hipushit, XAN и Emil Mirzoev устроят настоящий ночной прайм-тайм», — добавили организаторы.

Кроме того, в вечерней программе будут выступление Lisokot feat. Vikhorov, cloud structure лайв о структурности событий от Юли Глуховой, она же — Holoherz, и тотальная импровизация Electricheskaya sobaka.

Хореограф Альбина Вахитова, известная как идеолог танцевальной компании «Сад», вместе с междисциплинарной художницей Марией Ивановой дополнят вечер перформансом.

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