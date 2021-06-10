29 августа торговый центр «Авиапарк» проведет музыкальный фестиваль на открытом воздухе. В программе — артисты из Великобритании, Южной Африки и России, а также стрит-фуд от московских ресторанов. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба ивента.

На фестивале выступят инди-фолк-исполнительница из ЮАР Red Robyn, группы Sirotkin и «Самое большое простое число». Хедлайнером станет электронный музыкальный проект из Лондона Jungle, который представит новый альбом «Loving in Stereo».

По словам организаторов проекта, фестиваль нацелен на миллениалов. «Мы давно поняли, что ядро аудитории „Авиапарка“ — молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет <…> Они ценят свое время, открыты новому и не замкнуты на бытовых делах, — сказал креативный директор „Авиапарка“ Максим Лапчук. — Наш фестиваль в первую очередь отвечает на запросы этого поколения. Он не про рейвы, а про призыв к замедлению в красивом месте с родными и приятными людьми, а также про музыку, которая актуальна всегда, вне зависимости от известности артиста».

На фестивале предусмотрена и детская программа, куратором которой станет фестиваль «Луч». Он объединит на своей площадке образовательные и развлекательные мастер-классы для детей и родителей, созданные в партнёрстве с музеями Москвы. За подвижные активности для детей отвечает велошкола «Красный насос».

Подробности и билеты — на официальном сайте мероприятия.