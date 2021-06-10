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«Гараж» отметит 13-летие. К нему запустится проект об истории музея и пройдут специальные экскурсии

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:04

Музей современного искусства «Гараж» 12 июня отметит свой тринадцатый день рождения. В этот день там состоятся бесплатные экскурсии, а также откроется документальный проект об истории институции. Об этом сообщили на сайте «Гаража».

Сотрудники музея расскажут гостям о коллекциях и своих актуальных исследованиях, поделятся деталями своей работы и покажут архив. Кроме того, в «Гараже» в день рождения развернется мастерская для детей. Также в программе — показ фильма «2046» Вонга Карвая в Garage Screen.

Экскурсии пройдут на русском, английском, русском жестовом и киргизском языках. Помимо этого «Гараж» подготовит специальный тур для посетителей с особенностями интеллектуального развития и откроет павильон на крыше с настольными играми и пинг-понгом.

В мастерской юные гости музея смогут освоить техники и методы работы с бумагой и узнают больше о бумажной архитектуре. Они создадут коллажи и барельефы со своими самыми смелыми архитектурными фантазиями.

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