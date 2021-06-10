NYT опубликовала статью об арбузах, которые полиция нашла на Марсе. А затем быстро удалила ее

8 июня на сайте газеты The New York Times появилась статья об арбузах, которые полиция обнаружила на Марсе. Материал быстро удалили, но его архивная копия осталась в сети.

«Полиция сообщила, что на Марсе найдены поля арбузов. Власти заявляют, что причиной избытка арбузов в открытом космосе стало наступление фруктовых пришельцев. В ФБР отказались комментировать сообщения о проливных дождях из арбузов, но подтвердили, что киви были перехвачены. Эта история ужасно скучная».

Позже на месте удаленного материала появилось сообщение, что он был опубликован по ошибке. В NYT пояснили, что это был пример статьи, предназначенный для тестирования сайта.

Тем не менее материал успеть попасть в топ-историй Google, а некоторые пользователи отказались верить, что это просто ошибка. Они потребовали от NYT рассказать все, что им известно о космических арбузах, ведь люди должны знать правду!