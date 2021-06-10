NYT опубликовала статью об арбузах, которые полиция нашла на Марсе. А затем быстро удалила ее

8 июня на сайте газеты The New York Times появилась статья об арбузах, которые полиция обнаружила на Марсе. Материал быстро удалили, но его архивная копия осталась в сети.
Вот полный перевод статьи:
«Полиция сообщила, что на Марсе найдены поля арбузов.
Власти заявляют, что причиной избытка арбузов в открытом космосе стало наступление фруктовых пришельцев.
В ФБР отказались комментировать сообщения о проливных дождях из арбузов, но подтвердили, что киви были перехвачены. Эта история ужасно скучная».
Позже на месте удаленного материала появилось сообщение, что он был опубликован по ошибке. В NYT пояснили, что это был пример статьи, предназначенный для тестирования сайта.
Тем не менее материал успеть попасть в топ-историй Google, а некоторые пользователи отказались верить, что это просто ошибка. Они потребовали от NYT рассказать все, что им известно о космических арбузах, ведь люди должны знать правду!
Расскажите нам правду о марсианских арбузах, NYT! Мы заслуживаем ее знать.
Если честно, немного разочарован, что это не статья на 10 тыс. знаков с интерактивными визуальными эффектами.
Дайте мне запретный марсианский арбуз.
Позор NYT за удаление статьи. Мне нужна была эта информация для выращивания арбузов на Земле.
«Полиция заявила, что арбуз вкусный» 🍉🍉🍉
Кажется, NYT нужен выходной так же сильно, как и мне.