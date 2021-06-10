Девелопер «ПИК» начал сносить дом, в котором еще живут люди

Строительная компания «ПИК» приступила к демонтажу старого дома на улице Ивана Франко в Москве, не дожидаясь, пока жители съедут. Примерно еще в половине квартир остаются люди, сообщает телеканал «Рен ТВ».

На данный момент в доме находиться опасно, а начинать снос до выселения людей категорически запрещено. Жители написали коллективное заявление в полицию, те пообещали разобраться.

«И на вторых этажах у нас везде все поспилили. Я сказала: «Вы вообще как можете это делать?» Они говорят: «Нам сказали — мы делаем», — сказала местная жительница Светлана Кузьмина.

На входе в подъезды стоят охранники, чтобы рабочим никто не мешал разбирать здание. Вопросы съемочной группы телеканала мужчины игнорируют со словами: «Обращайтесь к руководству».

«Я тебе что, давал разрешение с собой говорить? Иди там вон снимай цветочки, их снимай», — заявил один из охранников.

На месте старых домов девелопер планирует строительство многоэтажек. «ПИК» уже выкупил территорию под застройку.

«Проведение всех перечисленных работ необходимо для обеспечения безопасности остающихся жильцов, а также для недопущения незаконного заселения освобожденных квартир», — ответили представители компании на запрос журналистов.

Москвичи не впервые протестуют против девелопера. В 2018 году жители района Кунцево разбили палаточный лагерь на улице Ивана Франко и выступили против передачи земель «ПИК». В связи с этим компания приостановила работы на несколько дней.