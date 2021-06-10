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Пользователи Reddit рассказали о самой милой звезде, которую они когда‑либо встречали

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:21

После того как пользователь Reddit спросил: «Кто самая милая знаменитость, которую вы когда‑либо встречали?» — многие начали делиться историями из жизни, которым позавидует каждый. Одним Райан Гослинг оплатил парковку на Голливудском бульваре, другим Джеймс ЛеБрон подарил кроссовки, а кому‑то добиться поставленной цели помогла поддержка Дженнифер Энистон.

Киану Ривз

Я был в кофейне, и сесть было негде, мужчина сказал, пожалуйста, присоединяйтесь. Я сел и понял, что это Киану Ривз. Мы говорили о комиксах около 30 минут.

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Кадр из фильма «Джон Уик»
Кадр из фильма «Джон Уик»

Райан Гослинг

Однажды он заплатил за мою парковку на Голливудском бульваре. Мы хотели припарковаться на одной стоянке, он уезжал, а мы прибывали. Тогда я быстро разговорился с ним.

Он спросил, откуда я, с кем и что здесь делаю. (Весенние каникулы, 9 друзей, 2 машины.)

И он такой: «О, ребята, у вас есть 40 баксов, чтобы поставить машины на парковку? Должно быть, вы обеспечены». Я усмехнулся и хотел что‑то ответить, но он сказал мне самую крутую вещь: «Не волнуйся о парковке сегодня, парень, я прикрою тебя на выходные. Весело проведите весенние каникулы!»

Это было так круто.

MaynardJayTwa

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Том Хэнкс

Я был на свадьбе друзей в отеле «Винн» в Лас-Вегасе и фотографировался в атриуме возле VIP-входа. Он вышел из двойных дверей позади нашей компании и сказал: «Это что, свадьба? Могу ли я попасть на фотографии?» Все были очень злы, пока мы не поняли, что это был Том-Гребаный-Хэнкс. Он фотографировался со всеми и оказался отличным парнем.

jbibby

Кадр из фильма «Терминал»
Кадр из фильма «Терминал»

Пол Радд

Я была на концерте и в перерыве между выступлениями направилась в женский туалет. Пол Радд стоял возле уборной, явно кого‑то ожидая. У вас когда‑нибудь было такое, что ваш рот просто говорит слова без разрешения мозга? У меня — да!

Проходя мимо Пола Радда, я наставила на него пистолет и сказала: «Болтаешься перед женским туалетом? Это хороший способ цеплять женщин» — и продолжила идти. Войдя в кабинку, я услышала его смех. Я разрывалась между радостью, что заставила его смеяться, и досадой, что я такая дурочка. Когда я вышла, он увидел меня и снова начал смеяться, поэтому я подошла к нему и призналась, что понятия не имею, почему я это сказала. Так что мы немного посмеялись и мило поболтали. Он действительно хороший парень, даже не как знаменитость, а просто как крутой чувак.

Хотя, вспоминая об этом, ни одна женщина не вышла из туалета и не подошла к нему, пока он ждал, так что я до сих пор не знаю, почему он болтался там. Может быть, он все-таки цеплял женщин.

adhoc_lobster

Кадр из фильма «Человек-муравей»
Кадр из фильма «Человек-муравей»

Адам Сэндлер

Несколько лет назад моя бабушка (тогда ей было около 75 лет) и отец Адама Сэндлера встречались в Бостоне на химиотерапии. Каждую неделю она видела Адама Сэндлера в темных очках, который вместе с отцом ходил на химиотерапию. К этому моменту у нее была третья стадия рака, и она находилась в сильном стрессе, и, клянусь Богом, Адам Сэндлер постоянно гладил ее по спине и успокаивал. К сожалению, его отец умер в том же году, но моя бабушка полностью выздоровела. Мне никогда особенно не нравились фильмы Адама Сэндлера, но то, как он обращался с моей больной пожилой бабушкой, было невероятно.

Я надеюсь, что это не будет забыто, я рассказываю эту историю все время, и никто мне не верит. Но это действительно произошло. Он замечательный парень.

nmneedle

Кадр из фильма «Клик: С пультом по жизни»
Кадр из фильма «Клик: С пультом по жизни»

Ice-T

Айс Ти летел тем же рейсом, что и я, моя мама и сестра, когда она была маленькой. Моя сестра нуждалась в помощи, чтобы снять свои сумки с ленты, но я был слишком занят чтением «Гарри Поттера» и сказал ей отвалить. Айс Ти подошел ко мне, бросил самый ужасный взгляд в моей жизни, затем схватил все сумки моей сестры и помог донести их до нашей машины.

В тот день я получил хороший урок: никогда никому не помогай, потому что легче позволить знаменитостям сделать это за тебя.

u/slightly_inaccurate

Кадр из фильма «Джонни Мнемоник»
Кадр из фильма «Джонни Мнемоник»

Джеймс ЛеБрон

Я был в обувном магазине в Кливленде около 4 лет назад. И вот я смотрю на новые кроссовки ЛеБрона (имейте в виду, что мне тогда было всего 18), и надо мной появляется огромная тень. Я оборачиваюсь, а там стоит ЛеБрон, гребаный, Джеймс. Он улыбнулся и сказал: «Ты хочешь мои новые кроссовки?» Я несколько секунд путался в словах, а затем сказал: «Да, я думаю, что куплю пару прямо сейчас». Затем он спросил мой размер, подошел к кассе и купил мне 2 пары. Первую он подписал и сказал, что вторая для того, чтобы я попрактиковался в игре. Один из лучших дней в моей жизни.

Twist83

Кадр из трейлера «Космический джем: Новое поколение»
Кадр из трейлера «Космический джем: Новое поколение»

Морган Фримен

Мы оба из одного штата (Миссисипи). Я обедал неподалеку от его родного города, когда заметил актера. Он нашел время, чтобы поговорить со мной, несмотря на мою эпическую улыбку поклонника, и заплатил за мою еду, прежде чем уйти. Лучший обед в моей жизни.

Так я встретил Бога.

nesshin_chan

Кадр из фильма «Превосходство»
Кадр из фильма «Превосходство»

Мухаммед Али

Классная история из 1980-х годов. Мой папа был большим поклонником Али. Однажды в 84-м или 85-м папа летел на самолете с моей старшей сестрой (она только родилась). Он услышал, как кто‑то сказал из прохода: «У тебя красивая девочка». О чудо, это был Мухаммед Али. Он попросил обнять ее и поцеловал в лоб.

angelsinthephonebox

muhammadali/Instagram
muhammadali/Instagram

Пэрис Хилтон

Моя машина сломалась на автобане в Германии. Я умудрился добраться до какого‑то места с фургоном для бургеров и туалетами в нем. Я был в плохом настроении, потому что не знал немецкий, на телефоне закончились деньги и у меня не было нужных деталей для починки автомобиля, поэтому я понятия не имел, что делать.

Я безуспешно попросил парня в фургоне для бургеров о помощи, а он, по-видимому, не говорил по-английски, поэтому я довольно жалко заплакал. Затем появился большой старый американский парень и предложил мне чашку чая в своем доме на колесах (это был не настоящий чай, но это к делу не относится). В фургоне были еще один парень и чертова Пэрис Хилтон! Я не шучу.

Она была милой, сделала бутерброд и обняла меня, а затем разговаривала со мной в течение 30 минут о старых радиобитах, которые она купила в каком‑то шоу во Фридрихсхафене. Я почти ничего не понял. Она сказала, что, когда она не работает, любит ездить по Европе, ходить на радио и авиашоу, как будто она надела шляпу, под которой ее никто никогда не узнает.

Затем они отбуксировали меня в гараж со скоростью около 40 км в час. О да, она сидела в моей машине и спрашивала, все ли в порядке, прежде чем закурить.

deleted

Кадр из фильма «Красавица и уродина»
Кадр из фильма «Красавица и уродина»

Брэд Питт

Я познакомилась с Брэдом Питтом еще во времена Дженнифер Энистон. Я была всего лишь 17-летним подростком, ожидающим, когда моя подруга закончит работу в магазине женского нижнего белья, когда Дженнифер Энистон прошла мимо меня и зашла в магазин. Я дважды улыбнулась, когда возвращалась на улицу, Брэд стоял прямо рядом со мной. На нем были хорошие джинсы и очки, в целом он выглядел очень непринужденно. Я улыбнулась и нарушила молчание, сказав: «Не хочу быть банальной, но я действительно большая поклонница вашей актерской игры». Короче говоря, мы продолжали говорить о кино и актерской игре (теперь я актриса), так как оба хорошо знали старые фильмы, делились именами и пожимали друг другу руки. Потом выскочила Джен и сказала: «Никогда не сдавайся, и ты добьешься цели», а затем повернулась и ушла прочь… Никогда не забуду этих слов.

geno604

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

Джеки Чан

Я был в ресторане в Гонконге, ожидая кого‑то на поздний обед. Этот парень за соседним столиком все время оглядывался, и мне показалось, что он выглядит знакомо. Я подумал про себя: «Это тот парень, с которым я встречаюсь? Черт возьми! Он будет оскорблен тем, что я не узнал его, когда вошел!» Как только я подготовился извиниться, парень подошел ко мне и сел.

«Ты знаешь, кто я?» — спросил он. Я понял, что это не тот человек, с которым я должен был встретиться, и с облегчением сказал: «Нет, правда, хотя вы выглядите знакомо».

Он сказал: «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» Я ответил: «Конечно». Он назвал мне свое имя — Фонг. Мы пообедали (он заказал), поговорили о Гонконге, Китае, бизнесе и огромном спектре других тем. С ним было действительно приятно общаться, и он был невероятно обаятельным. Мы побыли там почти три часа, и он настоял на том, чтобы заплатить за обед.

Я дал ему свою контактную информацию, и мы расстались со словами, что в следующий раз плачу я.

На следующий день, когда я просматривал каналы по телевизору в своем гостиничном номере… там он был в фильме, и я понял, кто он.

Чуть позже я узнал, что его окружают толпы, куда бы он ни пошел в Гонконге, поэтому я предполагаю, что он хотел пообедать с кем‑то, кто его не узнает, и просто расслабиться.

IarwainbenAdar

Кадр из фильма «Отпетые напарники»
Кадр из фильма «Отпетые напарники»

Дженнифер Энистон

В Ванкувере несколько лет назад она сидела рядом с моим братом и его девушкой в каком‑то высококлассном ресторане. Когда девушка моего брата пошла в туалет, Дженнифер завела разговор с моим братом и сказала ему, что они самая симпатичная пара, которую она когда‑либо видела, и после этого еще немного поговорила. Когда она ушла, официантка сказала моему брату и его девушке, что их ужин уже оплачен.

Кроме того, мой брат немного похож на Дэвида Швиммера.

bigbadgreg

Кадр из фильма «Развод по-американски»
Кадр из фильма «Развод по-американски»
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Айс-Ти
Брэд Питт
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Морган Фримен
Дженнифер Энистон
Мухаммед Али
Пэрис Хилтон
Гарри Поттер
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