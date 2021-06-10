«Москвич Mag» и «Москино» покажут фильмы эпохи «стабильности» на фестивале «Кино хорошего человека»

С 10 по 16 июня журнал «Москвич Mag» и «Москино» проведут фестиваль «Кино хорошего человека», акцентирующий внимание на фильмах «среднего пласта» советского кинопроката. Сеансы пройдут в кинотеатрах «Звезда» и «Салют», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

Организаторы уверяют, что фильмы «второго ряда» ничем не хуже работ Андрея Тарковского и Эльдара Рязанова. «Каждый из этих фильмов, снятых в разных жанрах, многое говорит о своем времени — например, что, несмотря на застой и цензуру, все они интересуются человеком гораздо больше, чем когда бы то ни было в истории нашего кино», — сказали они.

Кинотеатр «Салют»:

— «Монолог», 11 июня

— «Вы мне писали», 12 июня

— «Горожане», 13 июня

— «Ключ без права передачи», 14 июня

— «Долгая дорога к себе», 15 июня

— «Дневник директора школы», 16 июня

Кинотеатр «Звезда»:

— «Остановился поезд», 11 июня

— «Тема» (спикеры Геннадий Устиянов и Ситора Алиева), 12 июня

— «Наследница по прямой» (спикер Максим Семеляк), 13 июня

— «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», 14 июня

— «Две строчки мелким шрифтом», 15 июня

— «Монолог», 16 июня

— «Неоконченная пьеса для механического пианино» (спикер Ярослав Забалуев), 17 июня

Купить билеты можно здесь.