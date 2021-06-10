Гарри Меллинг сыграет молодого Эдгара Аллана По. Он будет помогать Кристиану Бейлу искать убийцу

Актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля из франшизы по «Гарри Поттеру» и по сериалу «Ход королевы», воплотится в образ юного писателя Эдгара Аллана По. В фильме «Бледно-голубой глаз» («The Pale Blue Eye») вместе с ним сыграет Кристиан Бейл в роли опытного детектива, передает Deadline.

Сюжет криминального триллера расскажет про серию загадочных убийств, произошедших в 1830 году в Американской военной академии в Вест-Пойнте. Детектив (Бейл) берется за расследование, а в напарники зовет кадета (Меллинг), которому в будущем суждено стать всемирно известным писателем.

«Бледно-голубой глаз» режиссер Скотт Купер придумал еще 10 лет назад. Он сам написал сценарий, а в его основу взял одноименный роман Луиса Байярда. Фильм выйдет на Netflix, а продюсированием картины займется Cross Creek.

Это будет третья по счету картина Купера, где снимется Бейл — до этого были «Недруги» и «Из пекла». Меллинга можно будет увидеть в фильме «Макбет» производства Apple и A24: в одном кадре с ним появятся Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд.