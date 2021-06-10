Американка родила ребенка от покойного мужа через пять лет после его смерти

Пять лет назад мир Кимберли Холмс-Айверсон рухнул после трагической смерти мужа в автокатастрофе. Через несколько часов после его гибели по просьбе супруги врачи забрали у него образцы спермы. Сейчас девушка замужем за другим мужчиной и недавно родила ребенка, но не от своего нынешнего супруга, а от первого. Свою историю девушка рассказала в эссе для журнала Love What Matters. «Одна ужасная субботняя ночь в 2016 году превратила меня из жены во вдову. 5 лет назад мой муж, Рашид Уиггинс, шел через улицу от нашего флоридского домика, чтобы перекусить посреди ночи. Когда он подошел к дому — всего в нескольких футах от наших ворот — его сбили три машины и оставили умирать на улице с незнакомцем, державшим его за руку», — пишет Айверсон в эссе.

По ее словам, следователи до сих пор не предъявили обвинение водителю первой машины и не разыскали водителя второй. «Это все еще нераскрытое преступление, которое убило не только моего мужа, но и разрушило жизнь и мечты, которые я себе представляла, включая наше будущее с детьми».

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Айверсон рассказала, что через несколько недель после того, как Рашид был убит, она умоляла друзей оставить ее «в темноте», но они пытались подбодрить девушку, возвращая желание жить как раньше. «Они плакали вместе со мной. Они говорили (и до сих пор говорят) о нем. И когда я обнаружила, что можно взять образец спермы у мужчины, который был мертв в течение нескольких часов, они сидели со мной в приемной клиники фертильности и держали меня за руку».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimberly Holmes-Iverson (@kimkeepsgoing) «это был один из лучших дней в моей жизни. Восемь лет назад Рашид официально взял меня за руку и перед Богом, нашими семьями и друзьями просил мое сердце. У нас было бесчисленное количество хороших дней, некоторые были ужасными, и один, который все разрушил»

«Через несколько часов после убийства Рашида я попросила друзей помочь мне выяснить, можно ли извлечь жизнь из покойного человека. Оказывается, да. Врачи извлекли биологический материал Рашида и заморозили его на много лет».

19 июня 2020 года Айверсон вышла замуж за старого приятеля Дариана, которого она любовно окрестила «второй главой». И, что удивительно, он был не против, чтобы у Айверсон родился ребенок от покойного мужа. Девушка описывает его как «невероятно доброго, умного и любящего», она рассказала, что он возил ее на прием к врачам и помогал справиться с горем после утраты.

В мае у супругов родилась малышка Киран, имя которой является сочетанием имен Кимберли и Дариан и в переводе с санскрита означает «свет». «Ибо иногда, в свой самый темный час, если вы дадите себе время и сделаете тяжелую работу, пробираясь сквозь боль, чтобы попытаться достичь своего исцеления, вы найдете свой свет. Или, в моем случае, он растет внутри вас в те моменты, которые только Бог может предопределить».