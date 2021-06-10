Сбой в работе мировых сайтов произошел из‑за одного пользователя. Он всего лишь изменил настройки

CDN-провайдер Fastly провел расследование недавнего падения сайтов крупнейших мировых СМИ, а также Reddit, GitHub и Twitter. Согласно результатам проверки, сбой в работе облачного сервиса непреднамеренно вызвал один из пользователей, поменяв настройки.

Он изменил конфигурацию сервиса, из‑за чего 85% сети провайдера стало выдавать ошибку. Сбой обнаружили в течение одной минуты, затем определили и изолировали причину и отключили конфигурацию. В течение 49 минут 95% облачной инфраструктуры вернулось в обычный режим. Столь скорое решение проблемы отразилось на бирже — акции компании выросли на 11%.

В Fastly признали, что сами виноваты в произошедшем: 12 мая они выпустили обновление с уязвимостью.

Глобальный сбой произошел 8 июня. Проблема наблюдалась около часа. Большинство сайтов выдавали ошибку 503.