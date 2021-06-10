На ТЭЦ в Лобне нашли коробку, похожую на бомбу. Это оказался прибор для измерения космических лучей

9 июня жителей микрорайона «Красная поляна» в подмосковной Лобне эвакуировали из домов из‑за угрозы взрыва на ТЭЦ. В котельной нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатое устройство. Кинологи обследовали коробку с проводами и подтвердили, что внутри может находиться бомба, и отправили саперов.

После проверки выяснилось, что предположительной бомбой оказался прибор для измерения космических лучей в атмосфере, внешне действительно напоминающий детонатор.