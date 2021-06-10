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Soda Luv прокомментировал ситуацию с шантажом девушек при помощи домашнего порно

Семён Гудошников
Сегодня в 9:45

Рэпер Soda Luv прокомментировал свои слова, сказанные в подкасте у Эльдара Джарахова, о том, что всегда снимает девушек, которые делают ему минет, чтобы затем их шантажировать.

Владислав Терентюк (настоящее имя артиста) признал, что «хотел обезопасить себя компроматом, нарушая границы других». Однако он утверждает, что «никогда бы не позволил себе слить такое видео», а свои слова назвал «глупым бахвальством», о котором жалеет.

Рэпер сказал, что у него нет права таким образом манипулировать людьми и попросил прощения у девушек, которые после его слов почувствовали себя небезопасно. Реакцию на свои заявления музыкант назвал заслуженной и поблагодарил тех, кто указал на его ошибку.

Подкаст Эльдара Джарахова с рэпером Soda Luv вышел еще 19 апреля, но фрагмент с высказываниями о шантаже девушек получил широкую огласку, после того как о нем упомянула Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

В подкасте Терентюк сказал следующее: «Я всегда снимаю телку, когда она сосет. Потому что, если эта сука что‑то там где‑то это, я выложу просто, как ты сосешь мой ***».

Собчак заявила, что действия Терентюка подпадают как минимум под две статьи УК — нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление, распространение порнографических материалов.

Пользователи твиттера призвали «отменить» артиста, узнав, как он относится к девушкам. Некоторые отметили, что женщины гораздо чаще попадают под культуру «отмены». В пример они привели Регину Тодоренко, которая лишилась многомиллионных контрактов из‑за недостаточной осведомленности о проблеме домашнего насилия, добавив, что карьера Soda Luv продолжает процветать.

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