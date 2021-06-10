В Свердловской области служебный автобус врезался в остановку. Погибли шесть человек

В городе Лесном Свердловской области служебный автобус, перевозивший рабочих, врезался в остановку. Погибли шесть человек, получили травмы еще около 15-ти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Пострадавшие доставлены в больницу, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Все жертвы и пострадавшие — взрослые, сотрудники ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“», который входит в «Росатом».

По предварительной информации, у автобуса ПАЗ отказали тормоза, когда он ехал с горы. Водитель не смог удержать машину, и она вылетела на остановку, сбив людей, чья смена уже закончилась. В МВД отмечают, что транспортное средство не прошло своевременное обслуживание.

Пострадавших в тяжелом состоянии решено отправить медицинской авиацией в больницы Екатеринбурга. Центральной медсанчасти, работающей в Лесном, губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь.

Автобус, въехавший в остановку, принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию. Во время аварии в нем находились 48 человек, никто из них не пострадал. Как отмечает «Интерфакс», месяц назад автобус этого предприятия уже попадал в ДТП в Лесном, тогда пострадали пятеро.