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В Свердловской области служебный автобус врезался в остановку. Погибли шесть человек

Семён Гудошников
Сегодня в 8:46

В городе Лесном Свердловской области служебный автобус, перевозивший рабочих, врезался в остановку. Погибли шесть человек, получили травмы еще около 15-ти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Пострадавшие доставлены в больницу, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Все жертвы и пострадавшие — взрослые, сотрудники ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“», который входит в «Росатом».

По предварительной информации, у автобуса ПАЗ отказали тормоза, когда он ехал с горы. Водитель не смог удержать машину, и она вылетела на остановку, сбив людей, чья смена уже закончилась. В МВД отмечают, что транспортное средство не прошло своевременное обслуживание.

Пострадавших в тяжелом состоянии решено отправить медицинской авиацией в больницы Екатеринбурга. Центральной медсанчасти, работающей в Лесном, губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь.

Автобус, въехавший в остановку, принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию. Во время аварии в нем находились 48 человек, никто из них не пострадал. Как отмечает «Интерфакс», месяц назад автобус этого предприятия уже попадал в ДТП в Лесном, тогда пострадали пятеро.

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