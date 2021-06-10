В сети появился документальный фильм «То, что было реальным» об альтернативной музыке 90-х

В ней музыканты из таких коллективов как Crocodile T.X., I.F.K., «Растич и Атцы», Dooby Jungle и Matagona рассказывают об зарождении индустрии альтернативной музыки. Они вспоминают атмосферу свободы после распада СССР и легендарные вечеринки в клубах.

В сети появился документальный фильм «То, что было реальным», посвященный московской альтернативной сцене 1990-х годов. Картину опубликовали на ютьюб-канале RockDockFilm.

«Мы даже сами себе не могли объяснить, что такое альтернативная музыка, что такое не альтернативная музыка. Потом все-таки на общем консилиуме выкупили, что это Rage Against Mashine какой‑то. Смесь хип-хопа, какого‑то там рок-н-ролла, металла и фанка», — рассказал в трейлере фильма Алексей Маслов из групп «Ругер», «Зубы» и «Растич и Атцы».

Он вместе с коллегами по сцене поделился историями о самых ярких концертах той поры, артистах, которые вдохновляли российских музыкантов, поиске собственного стиля и первых финансовых успехах.

«Широкие штаны и бейсболки пришли на смену однотипным сапогам и сандалиям. Переполненные клубы, слэм и безумные тусовки на „Патриках“, о которых ходили легенды. Но что бы ни происходило, главной объединяющей силой движения всегда оставалась музыка», — отметили создатели ленты.