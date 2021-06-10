В «Иллюзионе» к юбилею Александра Сокурова пройдет ретроспектива его творчества

В «Иллюзионе» с 14 по 20 июня пройдет ретроспектива Александра Сокурова. Она будет приурочена к 70-летнему юбилею режиссера, который он отметит в день первых спецпоказов. Об этом «Афише Daily» сообщили представители кинотеатра.

В течение недели в «Иллюзионе» покажут 17 картин кинематографиста — в основном, из его раннего творчества. Среди них будут короткометражная лента «Разжалованный» о сотруднике ГАИ, ставшем таксистом, и документальный фильм «Альтовая соната» о Дмитрии Шостаковиче.

Также в программе значатся дилогия «Мать и сын» и «Отец и сын», посвященный последним дням Владимира Ленина «Телец», фильм «Спаси и сохрани», поставленный по мотивам романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари», а также «Одинокий голос человека».

В день рождения режиссера две его картины — «Разжалованный» и «Одинокий голос человека» — представит киновед и преподаватель ВГИК Андрей Апостолов. Фильмы из коллекции Госфильмофонда покажут с 35-мм пленки.