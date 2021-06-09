Журналисту «Матч-ТВ» отказали в аккредитации на Евро-2020 из‑за посещения Нагорного Карабаха

Оргкомитет Евро-2020 в Баку запретил российскому комментатору «Матч-ТВ» Нобелю Арустамяну освещать футбольный чемпионат Европы. Об этом журналист рассказал на ютьюб-канале «Коммент.Шоу».

Отказ в аккредитации объяснили тем, комментатор не прошел контроль безопасности. По мнению Арустямяна, ему не разрешили приехать на Евро-2020 из‑за посещения Нагорного Карабаха.

«Мой дед из Нагорного Карабаха — я очень люблю туда ездить, это было невероятное время. Был там несколько раз, даже делал футбольный турнир для детей. Для людей, которые живут 30 с лишним лет в ощущении войны и давления, провести детский турнир — главное событие в детстве какого‑то ребенка. Я горжусь, что это делал — мне это приятно. Я не скрываю, что был в Карабахе», — рассказал журналист.

Вице-президент ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов не подтвердил напрямую причину отказа в аккредитации Арустамяна. Но заявил, что комментатор нарушил законы страны и проявил «неуважение к территориальной целостности Азербайджана».

Арустамян отметил, что направил письмо в УЕФА с просьбой исключить Баку из зон действия аккредитации. Он надеялся поработать на тех матчах, которые будут проходить не в Азербайджане.

Но от УЕФА пришел отказ, потому, что все города-участники должны предоставить положительный ответ. Спортивный журналист Василий Уткин назвал ситуацию «скотской несправедливостью».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство «всю ночь работало» с УЕФА, чтобы обеспечить Арустамяну «разрешение осуществлять свою профессиональную деятельность».

«Отказ региональной федерации утвердить имя нашего комментатора является нарушением духа международного спортивного движения», — прокомментировала решение оргкомитета Евро-2020 в Баку генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.