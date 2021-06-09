Задержание Хованского, исчезновение электросамокатов в Петербурге и другие новости дня

Госдума приняла закон, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами страны. Инициативу обосновали защитой от деструктивного влияния на социальные и политические институты России.

ГИБДД поддержала снижение разрешенной скорости в городах и населенных пунктах до 30 км в час. Но только для определенных улиц.

Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по обвинению в оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост».

В России впервые с середины марта выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В Москве экстренно возобновляют работу двух больниц для пациентов с коронавирусом.

Госдума одобрила закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии. Также он запрещает отождествлять действия Советского Союза и Германии во Второй мировой войне.

Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного к девяти годам колонии. В 2019 году он убил на Курском вокзале гомосексуального мужчину Романа Едалова.

Генпрокурора Игоря Краснова попросили проверить тикток-дома на соблюдение трудового законодательства и санитарных норм. В Общественной палате Ленобласти предполагают, что там эксплуатируют детей.

Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой. Теперь в стране разрешат указывать цены в криптовалюте и платить с ее помощью налоги.

В Петербурге большинство сервисов кикшеринга запретили пользователям арендовать электросамокаты и убрали их с улиц. Власти города заявили, что не просили этого делать.

Фестиваль электронной музыки и уличной культуры Outline состоится в клубе Mutabor 3 июля — впервые за пять лет. В 2016 году прокуратура отменила мероприятие за несколько часов до начала.

Певица Poppy выпустила EP «Eat (NXT Soundtrack)». Måneskin исполнили кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky».

Менеджер Канье Уэста анонсировал новый альбом рэпера «WestDayEver». А Филипп Киркоров поссорился c продюсером Светланы Лободы.

На Хлебозаводе № 9 с 11 по 13 июня расположится лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. На площадке пройдет крупнейший в мире чемпионат по брейкингу.

Киноклуб «Афиша» покажет 20 июня фильм Мартина Скорсезе «Таксист». А в прокате культовая лента с Робертом Де Ниро появится с 24 июня.