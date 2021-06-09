перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Псковской области закрылся Музей Ледового побоища. Единственную ведущую к нему дорогу разрушили 21:45
Задержание Хованского, исчезновение электросамокатов в Петербурге и другие новости дня 20:53 Дайджест
Кинопоказы международного фестиваля «Докер» пройдут в июне в Москве, Петербурге и еще трех городах 19:53
Певица Poppy выпустила новый EP 19:31
Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой 18:59
«СберЗвук» составил семь плейлистов для выставки «Мечты о свободе» в Третьяковке 18:53
pivo_varov/Instagram Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя»
Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя» 18:07
Власти Москвы экстренно возобновляют работу двух ковидных больниц 17:50
В Lobby откроется выставка сестер Чельцовых. Девушки представят летнюю коллекцию ваз и посуды 17:09
В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин 16:52
Генпрокурора попросили провести проверку тикток-домов по вопросу эксплуатации детского труда 16:25
kanyewest/Instagram Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver»
Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver» 16:24
Убийцу гея на Курском вокзале приговорили к 9 годам колонии 15:47
Выставка игр, лекции и инсталляции: в июле пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:19
Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет 14:32
Госдума приняла закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии 12:41
В России выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. Впервые с середины марта 12:05
TV360/Telegram Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России
Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России 11:30
С улиц Петербурга исчезли электросамокаты. Власти города утверждают, что не просили их убирать 10:39
Юрия Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма 10:38
Отключить рекламу
Дайджест

Задержание Хованского, исчезновение электросамокатов в Петербурге и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:53

Госдума приняла закон, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами страны. Инициативу обосновали защитой от деструктивного влияния на социальные и политические институты России.

ГИБДД поддержала снижение разрешенной скорости в городах и населенных пунктах до 30 км в час. Но только для определенных улиц.

Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по обвинению в оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост».

В России впервые с середины марта выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В Москве экстренно возобновляют работу двух больниц для пациентов с коронавирусом.

Госдума одобрила закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии. Также он запрещает отождествлять действия Советского Союза и Германии во Второй мировой войне.

Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного к девяти годам колонии. В 2019 году он убил на Курском вокзале гомосексуального мужчину Романа Едалова.

Генпрокурора Игоря Краснова попросили проверить тикток-дома на соблюдение трудового законодательства и санитарных норм. В Общественной палате Ленобласти предполагают, что там эксплуатируют детей.

Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой. Теперь в стране разрешат указывать цены в криптовалюте и платить с ее помощью налоги.

В Петербурге большинство сервисов кикшеринга запретили пользователям арендовать электросамокаты и убрали их с улиц. Власти города заявили, что не просили этого делать.

Фестиваль электронной музыки и уличной культуры Outline состоится в клубе Mutabor 3 июля — впервые за пять лет. В 2016 году прокуратура отменила мероприятие за несколько часов до начала.

Певица Poppy выпустила EP «Eat (NXT Soundtrack)». Måneskin исполнили кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky».

Менеджер Канье Уэста анонсировал новый альбом рэпера «WestDayEver». А Филипп Киркоров поссорился c продюсером Светланы Лободы.

На Хлебозаводе № 9 с 11 по 13 июня расположится лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. На площадке пройдет крупнейший в мире чемпионат по брейкингу.

Киноклуб «Афиша» покажет 20 июня фильм Мартина Скорсезе «Таксист». А в прокате культовая лента с Робертом Де Ниро появится с 24 июня.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
ГИБДД
Генпрокуратура РФ
Люди
Роберт де Ниро
Юрий Хованский
Игорь Краснов
Майли Сайрус
Филипп Киркоров
Светлана Лобода
Мартин Скорсезе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить