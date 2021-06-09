Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до сентября

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил запрет определенных действий редакторам журнала Doxa Наташе Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Суд удовлетворил требование следствия оставить всем четверым прежнюю меру пресечения. Им по-прежнему будет запрещено пользоваться интернетом, получать корреспонденцию, общаться между собой, а также выходить из дома за исключением промежутка с 8 до 10 утра.

Армен Арамян сказал в телеграм-канале Doxa, что считает решение о продлении меры пресечения абсурдным.

«Следствие утверждает, что осталось провести всего одну экспертизу по делу, и этого достаточно, чтобы оставить редакторов DOXA взаперти еще на 3 месяца».

Также сообщается, что Наташе Тышкевич выдали постановление с фактическими ошибками. В нем была написано, что девушка работает в архиве Трехгорной мануфактуры и не замужем.

«Это позволяет предполагать, что текст постановления был написан заранее, до суда и свадьбы, которая состоялась 4 июня», — отметили в Doxa.

14 апреля в редакцию студенческого журнала Doxa пришли силовики с обысками. Это произошло после публикации видео, в котором авторы издания обращаются к студентам — они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

Тогда Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий на два месяца по статье 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия.