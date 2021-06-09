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Кинопоказы международного фестиваля «Докер» пройдут в июне в Москве, Петербурге и еще трех городах

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» пройдет VII Международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году спецпоказы фильмов также состоятся в Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле, сообщили «Афише Daily» организаторы.

В программе киносмотра будет 50 картин из 30 стран мира, в том числе призеры и участники Берлинского и Венецианского фестивалей, а также фестивалей TIFF в Торонто и IDFA в Амстердаме.

Жюри вручит призы лучшим полнометражным и короткометражным лентам. Специальные секции «Докера» в 2021 году будут посвящены фильмам об IT-технологиях, неигровым киноработам для детей и картинам о ментальном здоровье.

В рамках фестиваля состоятся не только кинопоказы, но и паблик-токи с участием кинематографистов, журналистов и психологов. Впервые на «Докере» откроется программа «Новая школа» — в ней покажут работы начинающих документалистов из НИУ ВШЭ и МШНК.

В центре внимания седьмого «Докера» будет человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции. Эта тема появится в триллере Билли Минца «Портрет», колумбийской драме «Между огнем и водой» и шведской картине о гендерном переходе «Принц мечты».

Также на фестивале покажут фильм «Дальний план» о кинотеатрах в российских селах, мистическую историю о блокаднице «Война Раи Синициной», венгерскую драму «Ее мамы» и картину «Новая смена» о чешском шахтере, решившем стать программистом.

С полной программой киносмотра можно ознакомиться на сайте «Докера». Там же можно узнать о деловой части фестиваля — она появится у «Докера» впервые. Билеты на показы доступны здесь.

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