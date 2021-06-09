Кинопоказы международного фестиваля «Докер» пройдут в июне в Москве, Петербурге и еще трех городах

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» пройдет VII Международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году спецпоказы фильмов также состоятся в Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле, сообщили «Афише Daily» организаторы.

В программе киносмотра будет 50 картин из 30 стран мира, в том числе призеры и участники Берлинского и Венецианского фестивалей, а также фестивалей TIFF в Торонто и IDFA в Амстердаме.

Жюри вручит призы лучшим полнометражным и короткометражным лентам. Специальные секции «Докера» в 2021 году будут посвящены фильмам об IT-технологиях, неигровым киноработам для детей и картинам о ментальном здоровье.