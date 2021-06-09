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«СберЗвук» составил семь плейлистов для выставки «Мечты о свободе» в Третьяковке

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:53

Кураторы Третьяковской галереи собрали на платформе «СберЗвук» специальные плейлисты с треками к самым важным объектам выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Сбера».

В аудиопроект, призванный поддержать крупнейшую экспозицию о романтизме в истории Третьяковки, вошли семь плейлистов. Их дополнили историями о связи музыки и живописи. Плейлисты должны помочь совершенно разной аудитории глубже погрузиться в мир искусства.

Саундтреком к неоконченной картине художника Павла Федотова «Анкор, еще анкор!» стала экспрессионистская опера «Воццек» австрийского композитора Альбана Берга, а к «Виду на Дрезден» Трауготта Фабера — трогательное произведение Франца Шуберта.

«Франц Шуберт написал эту песню на слова, в которых отражается надежда на светлое будущее и ясность, которую можно увидеть в окне из комнаты тяжелых, сдавливающих стен», — объяснили кураторы выставки свой выбор.

Экспозиция «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» открылась в Третьяковке 23 апреля и проработает до 8 августа. На ней представлены более 300 предметов искусства, среди которых 184 картины, около 60 рисунков и гравюр, а также современные работы, архивные материалы, книги и артефакты.

Выставка проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом Министерства иностранных дел Германии и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Узнать подробнее об информацию об экспозиции можно здесь.

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