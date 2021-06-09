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Власти Москвы экстренно возобновляют работу двух ковидных больниц

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

До конца недели будут расконсервированы две больницы с койками для ковидных пациентов, сообщает «Медуза»* со ссылкой на источники в мэрии Москвы и оперштабе.

Власти Москвы предполагали, что всплеск новых случаев COVID-19 придется на осень. Однако рост заболеваемости коронавирусной инфекцией был замечен уже в начале июня. По словам источника «Медузы» в оперштабе, рост заболеваемости могли спровоцировать два фактора: сезон отпусков и последние звонки в школах, которые прошли 25 мая.

«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <…> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», — сказал Собянин во время встречи с рестораторами.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова добавила, что сейчас для пациентов, больных коронавирусом, задействовано 12,5 тысячи коек. Также около 460 коек будут развернуты в работающих временных госпиталях и еще 800 коек в корпусах больниц имени Е.О.Мухина и имени С.И.Спасокукоцкого.

Ранее в правительстве Москвы сообщили, что собираются усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, а также за предприятиями на предмет соблюдения санитарных норм. Начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков напомнил, что за нарушение требований предусмотрены штрафы от 4000 до 5000 рублей.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4124 заболевших — это максимум с середины января.

* «Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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