перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин 16:52
Генпрокурора попросили провести проверку тикток-домов по вопросу эксплуатации детского труда 16:25
Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver» 16:24
Убийцу гея на Курском вокзале приговорили к 9 годам колонии 15:47
Выставка игр, лекции и инсталляции: в июле пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:19
Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет 14:32
Госдума приняла закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии 12:41
В России выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. Впервые с середины марта 12:05
TV360/Telegram Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России
Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России 11:30
С улиц Петербурга исчезли электросамокаты. Власти города утверждают, что не просили их убирать 10:39
Юрия Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма 10:38
Сбер: телефонные мошенники крадут до 5 млрд рублей в месяц со счетов россиян 10:21
ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов до 30 километров в час. Но на определенных улицах 9:48
РБК/YouTube Семья Софьи Сапеги получила первые письма от девушки из СИЗО
Семья Софьи Сапеги получила первые письма от девушки из СИЗО 9:07
В реанимационном отделении больницы в Рязани произошел пожар. Погибли три человека 8:46
Måneskin исполнили кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky» 2:57
Билл Скарсгард снимется в «Джоне Уике-4» 2:24
Филипп Киркоров обвинил продюсера Светланы Лободы в плагиате и гомофобии 1:39
48 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds 0:49
Mr. Flapjack Presents/YouTube Шоураннер «Ганнибала» поставит экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина»
Шоураннер «Ганнибала» поставит экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина» Вчера в 23:52
Отключить рекламу

В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин

Семён Гудошников
Сегодня в 16:52

В Москве в возрасте 38 лет погиб поэт, критик и иллюстратор Василий Бородин. Об этом сообщила в фейсбуке поэтесса Анастасия Зеленова.

«Ребята, Вася погиб. Я дозвонилась ему домой, взял трубку полицейский. Вася упал (он пил сильно). И все», —написала она.

С 2005 года стихи, эссе и графика Бородина публиковались в таких журналах как «Воздух», «Новый мир», TextOnly, «Волга» и «Урал», альманахах «Новая камера хранения» и «Белый ворон».

Первый поэтический сборник Бородина вышел в 2008 году, всего он успел выпустить семь книг. В 2011 году поэт вошел в лонг-лист премии «Дебют», в 2015-м получил премию Андрея Белого за сборник стихов «Лосиный остров». Бородин — финалист поэтической премии «Различие» (2013 год), лауреат премий «Московский счет» (2016) и «Белла» (2017).

Иногда Василий подрабатывал музыкантом — устраивал камерные концерты и играл у метро. Творческие занятия он совмещал с работой корректором, курьером и грузчиком.

«Если человек — поэт, ни одна минута его жизни не выключена из этого процесса. Даже если он работает ассенизатором и откачивает шлангом из выгребной ямы то, что там на дне сверкает, он это видит глазами человека, склонного к художественному мышлению», — рассказывал Бородин в интервью «Афише Daily».

Подробности по теме
Сестры Хачатурян, виды приходов и потерянный рай: три поэта рассказывают о своих стихах
Сестры Хачатурян, виды приходов и потерянный рай: три поэта рассказывают о своих стихах
События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Андрей Белый
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить