В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин

В Москве в возрасте 38 лет погиб поэт, критик и иллюстратор Василий Бородин. Об этом сообщила в фейсбуке поэтесса Анастасия Зеленова.

«Ребята, Вася погиб. Я дозвонилась ему домой, взял трубку полицейский. Вася упал (он пил сильно). И все», —написала она.

С 2005 года стихи, эссе и графика Бородина публиковались в таких журналах как «Воздух», «Новый мир», TextOnly, «Волга» и «Урал», альманахах «Новая камера хранения» и «Белый ворон».

Первый поэтический сборник Бородина вышел в 2008 году, всего он успел выпустить семь книг. В 2011 году поэт вошел в лонг-лист премии «Дебют», в 2015-м получил премию Андрея Белого за сборник стихов «Лосиный остров». Бородин — финалист поэтической премии «Различие» (2013 год), лауреат премий «Московский счет» (2016) и «Белла» (2017).

Иногда Василий подрабатывал музыкантом — устраивал камерные концерты и играл у метро. Творческие занятия он совмещал с работой корректором, курьером и грузчиком.

«Если человек — поэт, ни одна минута его жизни не выключена из этого процесса. Даже если он работает ассенизатором и откачивает шлангом из выгребной ямы то, что там на дне сверкает, он это видит глазами человека, склонного к художественному мышлению», — рассказывал Бородин в интервью «Афише Daily».