В Lobby откроется выставка сестер Чельцовых. Девушки представят летнюю коллекцию ваз и посуды

9 июня в стенах арт-пространства Lobby откроется персональная выставка сестер Чельцовых «Бульвар Софи Варен». В рамках проекта Cheltsoviii (так называют себя художницы) представят новую, летнюю серию расписных керамических ваз и фарфоровых блюд. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Lobby.
Девушки работают над выставкой в тандеме. Соня создает керамические объекты, а Варя расписывает получившиеся формы. В своей работе сестры вдохновлялись французской живописью XIX–XX веков. Специально для выставки они создали 34 необычных объекта: вазы, блюда и тарелки, которые заманивают своими изгибами, кривыми и игривыми линиями.
«Бульвар Софи Варен» — совместный кураторский проект Lobby и коллекционера и арт-эдвайзера Ольги Ващилиной. В настоящее время она занимается развитием коллекции и выставочной программой виллы «Санто-Соспир» на мысе Кап-Ферра.
Помимо работ Вари и Сони Чельцовых в день открытия покажут медитативную аудиоинсталляцию Арно Маге из коллекции виллы «Санто-Соспир» и подводные фонографии, которые были записаны на разной глубине в окрестностях мыса Кап-Ферра.
Выставка продлится до 1 августа, узнать подробности можно здесь.