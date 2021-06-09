В Lobby откроется выставка сестер Чельцовых. Девушки представят летнюю коллекцию ваз и посуды

9 июня в стенах арт-пространства Lobby откроется персональная выставка сестер Чельцовых «Бульвар Софи Варен». В рамках проекта Cheltsoviii (так называют себя художницы) представят новую, летнюю серию расписных керамических ваз и фарфоровых блюд. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Lobby.

Девушки работают над выставкой в тандеме. Соня создает керамические объекты, а Варя расписывает получившиеся формы. В своей работе сестры вдохновлялись французской живописью XIX–XX веков. Специально для выставки они создали 34 необычных объекта: вазы, блюда и тарелки, которые заманивают своими изгибами, кривыми и игривыми линиями.