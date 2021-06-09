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Убийцу гея на Курском вокзале приговорили к 9 годам колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного к девяти годам колонии за убийство гомосексуала на Курском вокзале в 2019 году. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Присяжные признали Бережного виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения.

По версии следствия, летом 2019 года Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова на Курском вокзале. Потерпевшие возвращались из гей-клуба. Ефимов был ранен, а Едалов погиб на месте. Выживший мужчина заявил, что нападение было связано с их сексуальной ориентацией, Бережной назвал их «пи*****ами» и «сволочами».

Версия об убийстве по мотивам ненависти следствием не рассматривалась, а слово «гей» на заседаниях суда не звучало.

В феврале 2020-го коллегия присяжных оправдала Бережного по статье 105 УК РФ («Убийство»), но признала, что он действительно нанес жертвам телесные повреждения и избил Ефимова.

Сперва Басманный суд приговорил обвиняемого к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы, но в сентябре Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

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